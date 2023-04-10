Реднапп дал наставление Лэмпарду перед матчем «Реала» с «Челси»

Известный английский специалист, дядя и.о. главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда Харри Реднапп поделился ожиданиями от матча «синих» в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Я думаю, что они прекрасно подготовлены к игре с тремя центральными защитниками. Они должны быть хорошо подготовлены к такой тактике, потому что сначала им нужно добиться ничьей, чтобы дать себе шанс в ответной игре в Лондоне. Оставайтесь в игре. Даже если они забьют какой-то странный гол, вы все еще в игре. Не отправляйтесь в Мадрид за избиением. Держите игру компактнее, чтобы вас было трудно превзойти. Все ожидают вашего поражения, но у «Челси» есть отличная возможность доказать обратное», — приводит слова Реднаппа AS.

Первая встреча между «Реалом» и «Челси» состоится в среду, 12 апреля, на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск. Ответная игра состоится 18 апреля.

6 апреля лондонский клуб объявил о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона.