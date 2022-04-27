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«Футбол — фантастический спектакль». Гвардиола — о победе над «Реалом»

Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» в первом полуфинале Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
26 апреля. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:3. Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал фанастическим матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3). Также он похвалил соперника за игру.

«Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды. «Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игркоов большего.

Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол — фантастический спектакль. Мои поздравления Карло Анчелотти и его команде — они были очень хороши. «Реал» всегда представляет собой угрозу, но мы видели, что можем бороться с ними на этом уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/
Хосеп Гвардиола
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