Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал фанастическим матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3). Также он похвалил соперника за игру.

«Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды. «Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игркоов большего.

Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол — фантастический спектакль. Мои поздравления Карло Анчелотти и его команде — они были очень хороши. «Реал» всегда представляет собой угрозу, но мы видели, что можем бороться с ними на этом уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.