Гвардиола похвалил Грилиша за дебютный матч в Лиге чемпионов против «Лейпцига»
10:58
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Джека Грилиша за игру в дебютном для футболиста матче в Лиге чемпионов против «Лейпцига» (6:3).
«Надеюсь, что его гол будет первым из многих. Я чувствую, что Джек с каждым днем играет лучше, я уверен, что он станет еще сильнее в будущем», — приводит The National слова Гвардиолы.
Грилиш вышел в стартовом составе на игру с «Лейпцигом», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. 26-летний англичанин перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в августе 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.thenationalnews.com/sport/2021/09/16/guardiola-delighted-for-grealish-after-man-city-hit-leipzig-for-six/
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