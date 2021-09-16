Гвардиола похвалил Грилиша за дебютный матч в Лиге чемпионов против «Лейпцига»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Джека Грилиша за игру в дебютном для футболиста матче в Лиге чемпионов против «Лейпцига» (6:3).

«Надеюсь, что его гол будет первым из многих. Я чувствую, что Джек с каждым днем играет лучше, я уверен, что он станет еще сильнее в будущем», — приводит The National слова Гвардиолы.

Грилиш вышел в стартовом составе на игру с «Лейпцигом», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. 26-летний англичанин перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в августе 2021 года.