Хендерсон о голе в ворота «Милана»: «Мало что приносит больше эмоций, чем это»
10:35
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал свой гол в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).
«Мало что приносит больше эмоций, чем это. Особенная еврокубковая ночь на «Энфилде»! Невероятная атмосфера, прекрасная победа», — написал у себя в Twitter Хендерсон.
Not many better feelings ?— Jordan Henderson (@JHenderson) September 15, 2021
Special European night at Anfield! Amazing atmosphere, brilliant win! ?? pic.twitter.com/jpGv3nSEfC
Мяч Хендерсона принес мерсисайдцам победу в матче против «Милана».
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю