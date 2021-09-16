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Хендерсон о голе в ворота «Милана»: «Мало что приносит больше эмоций, чем это»

10:35
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал свой гол в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Милана» (3:2).

«Мало что приносит больше эмоций, чем это. Особенная еврокубковая ночь на «Энфилде»! Невероятная атмосфера, прекрасная победа», — написал у себя в Twitter Хендерсон.

Мяч Хендерсона принес мерсисайдцам победу в матче против «Милана».

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Иван Торопцев все материалы автора

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