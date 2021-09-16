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Мане о победе «Ливерпуля» над «Миланом»: «Если бы мы не выиграли, это было бы несправедливо»

12:27
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Миланом» (3:2) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Было бы несправедливо, если бы мы не выиграли. У нас было огромное количество моментов, ничья или поражение были бы нечестным исходом. У нас тяжелая группа, важно, что мы набрали три очка, тем более, что играли на своем поле», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Мане.

В следующем туре Лиги чемпионов 28 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Порту», «Милан» встретится с «Атлетико».

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/443524-sadio-mane-it-s-a-tough-group-so-winning-game-one-was-important

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Иван Торопцев все материалы автора

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