Мане о победе «Ливерпуля» над «Миланом»: «Если бы мы не выиграли, это было бы несправедливо»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Миланом» (3:2) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Было бы несправедливо, если бы мы не выиграли. У нас было огромное количество моментов, ничья или поражение были бы нечестным исходом. У нас тяжелая группа, важно, что мы набрали три очка, тем более, что играли на своем поле», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Мане.

В следующем туре Лиги чемпионов 28 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Порту», «Милан» встретится с «Атлетико».