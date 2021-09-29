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Гвардиола — об игре Месси против «Манчестер Сити»: «Лео невозможно контролировать все 90 минут»

11:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Мы в целом знали, что делать против «ПСЖ», но мы знаем, что Месси невозможно контролировать на протяжении 90 минут. Он не очень часто находился с мячом, это понятно, ведь он только вернулся после травмы и набирает ритм, но прекрасно известно — если он может бежать и способен подобраться близко к мячу, то он неостановим. Все, что мы сделали, — минимизировали его возможности и создавали шансы, которые могли. Я удовлетворен нашей игрой», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

В матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» (2:0) Месси стал автором гола, который оказался первым для 34-летнего аргентинца в составе парижан.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11679/12420607/pep-guardiola-on-lionel-messi-impossible-for-man-city-to-control-paris-saint-germain-forward

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Иван Торопцев все материалы автора

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