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Вячеслав Колосков: «Я бы сейчас не переоценивал достижения «Шерифа»

11:34
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Нельзя сказать, что «Шериф» укомплектован лучше, чем «Реал» и «Шахтер». Все дело в подготовке, — сказал Колосков «СЭ». — Молдаване великолепно готовы физически и тактически, чего не скажешь об их соперниках. Игроки знают, что делать. Тилль, который играл у нас в «Тамбове», забивает решающий мяч! У «Шахтера» присутствовал элемент высокомерия, в Мадриде была такая же картина. Я бы сейчас не переоценивал достижений «Шерифа». Надо дождаться окончания цикла. Посмотрим, что будет с ними, когда «Реал» и «Шахтер» наберут оптимальную форму».

Также функционер выразил сомнение, что «Шериф» выступит успешнее «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Пока что «Шериф» показывает себя лучше. Но если сегодня «Зенит» выиграет, то у него тоже будут хорошие шансы выступить успешно. С «Челси» на «Зенит» было приятно смотреть. Посмотрим, кто покажет себя лучше», — добавил Колосков.

«Шериф» с 6 очками после побед над «Шахтером» и «Реалом» лидирует в турнирной таблице своей группы. Молдавский клуб впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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