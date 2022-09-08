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Сегодня, 07:22

Гозенс рассказал, о чем игроки «Интера» говорили в перерыве матча с «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Робин Гозенс прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В перерыве мы сказали друг другу, что нужно верить в себя, и во втором тайме 10 — 15 минут отыграли очень хорошо. Забить бы в том отрезке — это могло изменить настрой на дальнейший ход игры. К сожалению, мы не справились, а нас снова наказали. Давайте не забывать и о том, что противостояла нам великая команда, одна из лучших в мире», — цитирует пресс-служба УЕФА Гозенса.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
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