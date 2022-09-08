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Сегодня, 07:10

Конте оценил игру Ришарлисона в матче «Тоттенхэма» с «Марселем»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего Ришарлисона в матче с «Марселем» (2:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече новичок «шпор» оформил дубль.

«Я очень хорошо помню, как Ришарлисон подписал контракт с нами и сказал: «Не могу дождаться, когда сыграю в Лиге чемпионов и услышу эту музыку». Когда футболист говорит такое, это значит, что у него есть большое желание и великая воля играть», — цитирует Конте сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» сыграет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэма» встретится со «Спортингом». Матчи пройдут 13 сентября.

Антонио Конте
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
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