Горецка может пропустить ответный матч с «ПСЖ»
03:29
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3). Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.
Как сообщает Bild, участие Горецки в ответном матче против «ПСЖ» сейчас под вопросом. Матч состоится 13 апреля.
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