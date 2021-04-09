Горецка может пропустить ответный матч с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3). Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.

Как сообщает Bild, участие Горецки в ответном матче против «ПСЖ» сейчас под вопросом. Матч состоится 13 апреля.