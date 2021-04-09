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Горецка может пропустить ответный матч с «ПСЖ»

03:29
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3). Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.

Как сообщает Bild, участие Горецки в ответном матче против «ПСЖ» сейчас под вопросом. Матч состоится 13 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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