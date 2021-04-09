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Маркиньюс вряд ли сможет сыграть с «Баварией»

02:54
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Его заменили на 30-й минуте встречи.

Как сообщает L'Equipe, агент бразильца очень пессимистично оценивает шансы на участие игрока в ответной встрече против мюнхенской команды.

Ответная игра «ПСЖ» с «Баварией» состоится в Париже через неделю, 13 апреля.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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