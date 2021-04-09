Маркиньюс вряд ли сможет сыграть с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Его заменили на 30-й минуте встречи.

Как сообщает L'Equipe, агент бразильца очень пессимистично оценивает шансы на участие игрока в ответной встрече против мюнхенской команды.

Ответная игра «ПСЖ» с «Баварией» состоится в Париже через неделю, 13 апреля.