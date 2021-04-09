Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
13:58
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
20-летний бразилец стал автором дубля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).
?? Винисиус Жуниор — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 9, 2021
???? ? Ливерпуль pic.twitter.com/wj9ZZE8HmL
В голосовании за звание лучшего игрока недели Винисиус опередил Кевина де Брейне («Манчестер Сити»), Кильяна Мбаппе («ПСЖ») и Жоржинью («Челси»).
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