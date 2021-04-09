Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Винисиус признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

13:58
Теги:

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

20-летний бразилец стал автором дубля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

В голосовании за звание лучшего игрока недели Винисиус опередил Кевина де Брейне («Манчестер Сити»), Кильяна Мбаппе («ПСЖ») и Жоржинью («Челси»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...