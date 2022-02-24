Эланга стал самым молодым шведом, забившим в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе английской команды гол забил швед Энтони Эланга.

Он стал самым молодым автором гола из Швеции в Лиге чемпионов — 19 лет и 302 дня. Он обошел Раде Прица, который забил 26 сентября 2000 года за «Хельсингборг» в возрасте 20 лет и 88 дня.

«Я мечтал о таком моменте, когда забью в Лиге чемпионов против такой топ-команды, как «Атлетико»», — признался Эланга после игры.

?? Anthony Elanga becomes the youngest Swedish goalscorer in the Champions League (19 years, 302 days) ??#UCL pic.twitter.com/0KAYPq0QqA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.