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Сегодня, 02:39

Эланга стал самым молодым шведом, забившим в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе английской команды гол забил швед Энтони Эланга.

Он стал самым молодым автором гола из Швеции в Лиге чемпионов — 19 лет и 302 дня. Он обошел Раде Прица, который забил 26 сентября 2000 года за «Хельсингборг» в возрасте 20 лет и 88 дня.

«Я мечтал о таком моменте, когда забью в Лиге чемпионов против такой топ-команды, как «Атлетико»», — признался Эланга после игры.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)
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