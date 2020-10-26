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Гнабри вернулся в расположение «Баварии» и может сыграть с «Локомотивом»

09:38
Серж Гнабри. Фото Twitter
Серж Гнабри. Фото Twitter
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри вернулся в расположение команды. Он сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива», сообщат Bild.

На прошлой неделе стало известно, что тест 25-летнего футболиста на коронавирус дал положительный результат, он был помещен на карантин. После этого Гнабри сдал четыре теста, все показали отрицательный результат, а также тест на антитела, который не выявил их наличие.

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября.

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