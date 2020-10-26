«Бавария» объявила список игроков, которые могут принять участие в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Встреча пройдет в Москве 27 октября.

В этот список включены полузащитник Серж Гнабри и нападающий Лерой Сане.

20 октября тестирование на коронавирусную инфекцию Гнабри показало положительный результат, после чего Гнабри был немедленно отправлен на карантин. После этого Гнабри сдал четыре теста, все показали отрицательный результат, а также тест на антитела, который не выявил их наличие.

Сане восстанавливался после травмы колена. Он пропустил две недели.