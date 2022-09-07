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7 сентября, 08:45

Хави рассказал о сильных сторонах «Виктории» перед матчем Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о настрое команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

«Мы готовы бороться. Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов. Если бы все было иначе, меня бы тут не было, я бы остался дома.

В этом матче мы фавориты, но он для нас будет опасным. «Виктория» — физически крепкая команда, ее игроки много перемещаются, хорошо контратакуют и умеют обороняться. Мы попали в одну из самых сложных групп за последние годы и хотим стартовать хорошо», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» — «Виктория» состоится 7 сентября на «Камп Ноу». Начало — в 22.00 мск.

Каталонцы попали в группу C, где также сыграют с «Баварией» и «Интером».

 
Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
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