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Анчелотти: «После 0:3 «Реал» почувствовал себя свободнее, и миру себя явила магия «Сантьяго Бернабеу»

Анчелотти назвал заслуженной победу «Реала» над «Челси» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти и Карим Бензема.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» по итогам двух матчей (3:1, 2:3) 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реалу» пришлось помучиться, — приводит слова Анчелотти в эфире Movistar Marca. — Думаю, нам не хватало желания забить из-за того, что не было такой необходимости. Второй гол был незаслуженным, а после 0:3 мы раскрепостились и отдали все силы ради победы«.

По мнению тренера, мадридская команда заслуженно вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

«После 0:3 «Реал» почувствовал себя свободнее, и миру себя явила магия «Сантьяго Бернабеу». Говорили, испанские клубы слабее английских. Но в полуфинале Лиги чемпионов два клуба ла лиги», — сказал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/r-madrid-chelsea-directo/2022/04/12/01_0103_20220412_186_8.html
Карло Анчелотти
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