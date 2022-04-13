Анчелотти: «После 0:3 «Реал» почувствовал себя свободнее, и миру себя явила магия «Сантьяго Бернабеу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» по итогам двух матчей (3:1, 2:3) 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реалу» пришлось помучиться, — приводит слова Анчелотти в эфире Movistar Marca. — Думаю, нам не хватало желания забить из-за того, что не было такой необходимости. Второй гол был незаслуженным, а после 0:3 мы раскрепостились и отдали все силы ради победы«.

По мнению тренера, мадридская команда заслуженно вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

«После 0:3 «Реал» почувствовал себя свободнее, и миру себя явила магия «Сантьяго Бернабеу». Говорили, испанские клубы слабее английских. Но в полуфинале Лиги чемпионов два клуба ла лиги», — сказал он.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».