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Сегодня, 01:29

«Это была одна из наших лучших игр за последние несколько месяцев». Нагельсманн — об ответном матче с «Вильярреалом»

Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» с «Вильярреалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ключевым стал первый матч. Мы тогда плохо играли. Сегодня же мы были очень хороши. С точки зрения тактики и интенсивности это была одна из наших лучших игр за последние несколько месяцев.

У нас был отличный момент в первом тайме. Во второй половине мы должны были сделать счет 2:0 благодаря Томасу Мюллеру. Соперники защищались очень дисциплинированно и глубоко», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
Юлиан Нагельсманн
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