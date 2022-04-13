Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ключевым стал первый матч. Мы тогда плохо играли. Сегодня же мы были очень хороши. С точки зрения тактики и интенсивности это была одна из наших лучших игр за последние несколько месяцев.

У нас был отличный момент в первом тайме. Во второй половине мы должны были сделать счет 2:0 благодаря Томасу Мюллеру. Соперники защищались очень дисциплинированно и глубоко», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).