Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 сентября, 08:14

Терзич о матче с «Копенгагеном»: «Я жду от них очень страстного футбола»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«В Лиге чемпионов нет команд, которые бы этого не заслуживали. «Копенгаген» не играл в групповом этапе с 2016 года, но я жду от них очень страстного футбола. Я просмотрел все матчи «Копенгагена» в этом сезоне, что-то узнал от Туллберга и Аддо, которые лучше знакомы с датским футболом. У «Копенгагена» хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Матч «Боруссия» — «Копенгаген» состоится во вторник, 6 сентября. Начало встречи — 19.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Тедеско отреагировал на информацию о возможном увольнении из «Лейпцига»
Гальтье: «Победа в трудной ситуации помогает команде расти»
Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 35 голов в Лиге чемпионов
Анчелотти рассказал о травме Бензема
Холанн быстрее всех забил 25 голов в Лиге чемпионов
Гальтье остался доволен игрой Мбаппе в матче с «Ювентусом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гальтье: «Не думаю, что «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов. Сказать об этом — значит принизить конкурентов»

Анчелотти: «Я не удивлен, что «Реал» вновь не считают фаворитом Лиги чемпионов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости