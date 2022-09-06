Терзич о матче с «Копенгагеном»: «Я жду от них очень страстного футбола»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«В Лиге чемпионов нет команд, которые бы этого не заслуживали. «Копенгаген» не играл в групповом этапе с 2016 года, но я жду от них очень страстного футбола. Я просмотрел все матчи «Копенгагена» в этом сезоне, что-то узнал от Туллберга и Аддо, которые лучше знакомы с датским футболом. У «Копенгагена» хорошее сочетание опытных игроков и амбициозной молодежи», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Матч «Боруссия» — «Копенгаген» состоится во вторник, 6 сентября. Начало встречи — 19.45 по московскому времени.