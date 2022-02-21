Тухель: «Челси» не самое простое место в мире для нападающих»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» высказался о проблемах команды в нападении.

«Есть уже целая история с тем, что у форвардов в «Челси» возникают проблемы, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — «Челси» не самое простое место в мире для нападающих. В моем понимании, «Челси» — команда с надежной защитой, физически сильная, со своим подходом к официальным играх».

Тренер отметил, что в лондонском клубе требуют от нападающих уделять много внимания защите.

«Хотим быть физически мощной, трудолюбивой командой, в которой есть место не только технике. Таков футбол. Мы продолжим играть командной, с верой в себя. Это наше видение», — сказал он.

Матч «Челси» — «Лилль» пройдет завтра, 22 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.