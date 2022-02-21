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Сегодня, 18:32

Аллегри считает, что «Ювентус» ждет тактический матч с «Вильярреалом»

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Мы не должны перегружать Влаховича, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Завтра у него дебют, не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года.

Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, все зависит от того, как пойдут дела. Изменится ли наш подход с отменой правила выездного гола? Пока не знаю, давайте пока подумаем, как завтра добиться положительного результата.

Судьба противостояния еще не решена. «Вильярреал» проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч — мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре".

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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