Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал нереализованный пенальти нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

«Это нормально — быть в Париже и быть Месси, — приводит слова Хави Marca. — Если люди сосредоточены только на пенальти, то нормально, что будет критика. Я желаю Лионелю всего наилучшего. Для меня он всегда будет лучшим в мире».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 встрече за парижскую команду.

Ответная игра «ПСЖ» с «Реалом» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — 23:00 (мск).