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Хави — о нереализованном пенальти Месси: «Для меня он всегда будет лучшим в мире»

Хави прокомментировал нереализованный пенальти Месси в матче с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал нереализованный пенальти нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

«Это нормально — быть в Париже и быть Месси, — приводит слова Хави Marca. — Если люди сосредоточены только на пенальти, то нормально, что будет критика. Я желаю Лионелю всего наилучшего. Для меня он всегда будет лучшим в мире».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 встрече за парижскую команду.

Ответная игра «ПСЖ» с «Реалом» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — 23:00 (мск).

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/16/620cde35e2704e21b68b4587.html
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