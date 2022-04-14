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Симеоне — про аплодисменты падающим игрокам «Ман Сити»: «Я аплодировал болельщикам»

Симеоне заявил, что аплодировал не падающим игрокам «Ман Сити», а болельщикам
Анна Горшкова
Корреспондент
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Диего Симеоне.
Фото AFP

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свои аплодисменты падающим игрокам «Манчестер Сити».

«Нет-нет, я аплодировал болельщикам, которые оценивали усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям? Мне нечего сказать про игроков «Ман Сити», которые затягивали время. Есть судья, который следует правилам. Нужно поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один гол больше, чем мы», — приводит слова Симеоне Marca.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом (1:0), ответная встреча завершилась вничью (0:0). В полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей вышел английский клуб.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».

Диего Симеоне
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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