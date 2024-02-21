Мхитарян: «1:0 мало значит, пусть и приятно победить»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит ответный матч. 1:0 мало значит, пусть и приятно победить. Мы изо всех сил стремились забить, но осознавали, что играем против сильной команды, которая хорошо действует и обороняется.

Мы едем в Мадрид, поведя в счете, однако снова придется играть на победу, словно мы сегодня и не забивали. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы продолжить путь, проложенный в прошлом году; хотим пробиться в финал снова», – цитирует пресс-служба УЕФА Мхитаряна.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи – 23.00 по московскому времени.