Хуммельс: «ПСВ можно было обыграть»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал ничью с ПСВ (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня нам следовало играть спокойнее. Мы слишком сильно поддались накаленной атмосфере. Я видел, что ПСВ можно было обыграть. Мы недостаточно хорошо владели мячом. В нашей домашней игре, ответном матче, нам просто нужно лучше владеть мячом. Я уверен, что мы будем прогрессировать», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Ответная игра пройдет в Германии 13 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.