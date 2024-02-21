«Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях на португальском стадионе «Драгау» сыграет против «Порту» 21 февраля. Поединок начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Порту» — «Арсенал» можно будет в прямом эфире с 22.45 мск на телеканале «Матч Футбол 1». Лучшие моменты противостояния в городе Порту также будут доступны в онлайн-перекличке на «Матч Премьере» с 22.45. Следите за ключевыми событиями поединка «Порту» — «Арсенал» в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» — «Порту» пройдет 12 марта на «Эмирейтс Стэйдиум» в Лондоне. Начало — в 23.00 мск.

«Арсенал» тренера Микеля Артеты занял первое место в турнирной таблице группы B ЛЧ с 13 очками. «Порту» Сержиу Консейсау стал вторым в группе H с 12 баллами.

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