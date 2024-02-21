Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

21 февраля, 09:00

«Порту» — «Арсенал»: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Трансляция «Порту» — «Арсенал» начнется в 22.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Порту» Галено.
Галено.
Фото Reuters

«Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях на португальском стадионе «Драгау» сыграет против «Порту» 21 февраля. Поединок начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Порту» — «Арсенал» можно будет в прямом эфире с 22.45 мск на телеканале «Матч Футбол 1». Лучшие моменты противостояния в городе Порту также будут доступны в онлайн-перекличке на «Матч Премьере» с 22.45. Следите за ключевыми событиями поединка «Порту» — «Арсенал» в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» — «Порту» пройдет 12 марта на «Эмирейтс Стэйдиум» в Лондоне. Начало — в 23.00 мск.

«Арсенал» тренера Микеля Артеты занял первое место в турнирной таблице группы B ЛЧ с 13 очками. «Порту» Сержиу Консейсау стал вторым в группе H с 12 баллами.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Порту
0
Читайте также
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бос: «ПСВ контролировал ход матча, так что жаль, что мы не забили второй гол»

«Наполи» — «Барселона»: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости