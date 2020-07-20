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Геннадий Орлов: «От «Зенита» сложно ждать больших успехов в ЛЧ. Азмун из пяти моментов забивает один...»

11:45
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» будет непросто в Лиге чемпионов.

19&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Бранислав Иванович и&nbsp;Александр Соболев.Геннадий Орлов: «Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом? А «Спартак» — 9-й, вчера избежал разгрома»

— Обоснованы ли претензии «Спартака» по судейству?

— Считаю, москвичи выдают желаемое за действительное.

— Разве?

— Да. «Спартак» избежал разгрома. Вспомните количество голевых моментов у хозяев. Сколько их было у одного Азмуна? Если бы он реализовал хотя бы половину, то счет стал бы крупным. При этом, считаю, для самого себя «Спартак» был очень хорош. Старался, бежал в атаку. Но если бы красно-белые победили, это можно было бы расценить как чудо.

— Почему?

— Все закономерно. «Зенит» сейчас намного сильнее соперников. Организованная команда с хорошей скамейкой. После паузы в чемпионате питерцы сильно выделяются в нашем чемпионате. Подчеркиваю — в РПЛ.

— А вот что касается Лиги чемпионов, Леонид Федун считает, что «Зенит» там огребет.

— Если отбросить эмоции, то «Зениту» будет в ЛЧ непросто. Посмотрим. Нам не стоит рассчитывать на какие-то очень серьезные успехи в еврокубках. Сказывается уровень российского футбола. А он довольно невысок. В РПЛ Азмун — ведущий форвард. Но сколько ошибок он допускает?! В принципе, мастер должен сразу же реализовывать убойные моменты. Ну в крайнем случае — со второй попытки. А когда у тебя пять шансов, а ты забиваешь один раз... в общем, возникают сомнения. В Лиге чемпионов другие соперники. В этом мы убедились на примере «Лейпцига», «Бенфики». Там не прощают ошибок, уровень реализации гораздо выше. А нашим футболистам нужно 4-5 шансов... В этом и заключается разница в классе. (Виталий Айрапетов)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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