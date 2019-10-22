Гасперини рассказал, как Гвардьола поддержал его после увольнения

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини — о матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Он рассказал, как нынешний тренер «Сити» Хосеп Гвардьола ранее поддержал его после увольнения из «Интера».

— «Манчестер Сити» определенно способен выиграть Лигу чемпионов, но когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять, и это делает футбол гораздо интереснее, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Когда меня уволили из «Интера», Гвардьола пригласил меня в Барселону повидаться с ним. Это был добрый жест от него в сложный для меня момент. Он очень сильный тренер, а этот случай доказывает, что он еще и очень хороший человек.

Матч «Манчестер Сити» — «Аталанта» начнется в 22.00 по московскому времени.