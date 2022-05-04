Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от ответного матча между «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Матч «Манчестер Сити» — «Реал» — это событие. Игра на прошлой неделе тоже была таковым, но игра в эту среду похожа на боксерский поединок века в супертяжелом весе. Как бы хорошо ни играл «Сити», как бы хорош ни был их футбол, как бы они ни владели мячом, перед ними будет опасный зверь, который не умеет сдаваться и останавливаться Вот что произойдет в среду», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В первой игре «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. Ответный матч между командами пройдет сегодня, 4 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.