4 мая, в среду, «Реал» в Мадриде сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьягу Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Реал» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

26 апреля в первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» со счетом 4:3.

Финал Лиги чемпионов-2022 пройдет 28 мая в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».