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«Реал» — «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Reuters

4 мая, в среду, «Реал» в Мадриде сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьягу Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Реал» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

26 апреля в первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» со счетом 4:3.

Финал Лиги чемпионов-2022 пройдет 28 мая в Париже (Франция) на стадионе «Стад-де-Франс».

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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