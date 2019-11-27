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Дзюба играет с «Лионом» в порванной футболке. Виноват — соперник

27 ноября 2019, 21:20
Антониу Марселу схватился за футболку Артема Дзюбы. Антониу Марселу порвал футболку Артема Дзюбы. Артем Дзюба и порванная футболка.
Антониу Марселу схватился за футболку Артема Дзюбы.
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба с начала матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лионом» в Санкт-Петербурге играет в порванной майке.

Антониу Марселу порвал футболку Артема Дзюбы.
Антониу Марселу порвал футболку Артема Дзюбы.

В одном из моментов на 4-й минуте российский футболист боролся за мяч с защитником гостей Антониу Марселу. Тот схватился за футболку зенитовца и потянул ее на себя. В результате майка Дзюбы порвалась на груди, под основной футболкой показалась другая — с изображением знаменитого жеста форварда.

Артем Дзюба и порванная футболка.
Артем Дзюба и порванная футболка.

Новую футболку Дзюба надел только после своего гола. Форвард открыл счет на 42-й минуте.

Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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