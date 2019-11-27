Вторая футболка Дзюбы. Что он прятал под игровой майкой
27 ноября 2019, 21:50
Комментатор Тимур Журавель в своем Twitter опубликовал фото футболки, которая была под игровой майкой форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов с «Лионом». На ней изображен сам футболист со своим фирменным жестом.
две голевые футболки Дзюбы...) pic.twitter.com/5bGf7cew5U— ZhuraWell (@TimZhur) November 27, 2019
Игроку порвали футболку в начале первого тайма. Он играл в ней до гола, и только после него заменил. После первого тайма «Зенит» выигрывает у «Лиона» 1:0 благодаря голу Дзюбы.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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