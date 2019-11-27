Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Вторая футболка Дзюбы. Что он прятал под игровой майкой

27 ноября 2019, 21:50
Теги:

Комментатор Тимур Журавель в своем Twitter опубликовал фото футболки, которая была под игровой майкой форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов с «Лионом». На ней изображен сам футболист со своим фирменным жестом.

Игроку порвали футболку в начале первого тайма. Он играл в ней до гола, и только после него заменил. После первого тайма «Зенит» выигрывает у «Лиона» 1:0 благодаря голу Дзюбы.

Опрос

проголосовало: 14781
Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://twitter.com/TimZhur/status/1199759960231596032

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир