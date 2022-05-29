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Сегодня, 17:10

Французская полиция задержала более сотни человек после финала Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Полиция в Париже задержала 105 человек по итогам беспорядков после финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), сообщает L'Equipe со ссылкой на France bleu.

Минувшей ночью 105 болельщиков были задержаны, еще 39 помещены под стражу.

Перед началом игры на территории возле стадиона начались беспорядки.

Некоторые СМИ сообщали, что несколько тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались прорваться на трибуны. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, при этом среди пострадавших оказались даже дети.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако УЕФА принял решение отобрать у российского города право на проведение матча.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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