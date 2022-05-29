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Сегодня, 17:23

Вратарь «Реала» Тимо Куртуа признан игроком недели в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Тибо Куртуа.
Фото AFP

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В финальном матче мадридцев с «Ливерпулем» (1:0) футболист совершить девять сэйвов.

Кроме Куртуа, в голосовании участвовали Винисиус Жуниор и Каземиро (оба — «Реал»), а также Ибраима Конате («Ливерпуль»).

«Реал» в Париже обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 благодаря голу Винисиусу Жуниора на 59-й минуте. Таким образом, мадридцы завоевали 14 трофей Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа
ФК Реал
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