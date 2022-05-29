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Сегодня, 16:28

Почетный президент ОКР критично оценил уровень организации финала Лиги чемпионов

Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков критично оценил уровень организации финала Лиги чемпионов, который прошел в Париже.

— Как можете оценить ситуацию в Париже?

— У нас бы такого не произошло.

— УЕФА зря перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж?

— Однозначно, нужно было оставлять его в России.

Перед началом игры между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1) на территории возле стадиона начались беспорядки. Некоторые СМИ сообщали, что несколько тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались прорваться на трибуны. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, при этом среди пострадавших оказались даже дети.

Лига чемпионов УЕФА
Александр Жуков
0
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