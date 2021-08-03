Форвард «Бенфики» Пинью получил серьезную травму перед матчем со «Спартаком»
21:43
Перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» серьезно травмировался форвард «Бенфики» Родригу Пинью, сообщает Sol Sapo 3 августа.
По данным источника, футболист получил травму на тренировке. Он повредил то же колено, на котором ему ранее делали операцию. Нападающий не смог самостоятельно покинуть тренировочное поле, футболиста унесли на носилках. Таким образом, он точно не сыграет против «Спартака».
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.
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