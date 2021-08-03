Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Форвард «Бенфики» Пинью получил серьезную травму перед матчем со «Спартаком»

21:43
Родригу Пинью. Фото sol.sapo.pt.
Родригу Пинью. Фото sol.sapo.pt.
Теги:

Перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» серьезно травмировался форвард «Бенфики» Родригу Пинью, сообщает Sol Sapo 3 августа.

По данным источника, футболист получил травму на тренировке. Он повредил то же колено, на котором ему ранее делали операцию. Нападающий не смог самостоятельно покинуть тренировочное поле, футболиста унесли на носилках. Таким образом, он точно не сыграет против «Спартака».

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки на Олимпиаде
Белорусская легкоатлетка о Тимановской: «Люди отказывались жить с ней в одной комнате»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры