Полузащитник «Монако» Тшуамени подвергся расистским оскорблениям во время матча против «Спарты»

Матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» временно прерывался в первом тайме из-за проявлений расизма. После того, как полузащитник гостей Орельен Тшуамени на 37-й минуте открыл счет, с трибун раздалось уханье в его адрес. В итоге игра была возобновлена.

Результативный пас Тшуамени сделал российский полузащитник Александр Головин. По ходу второго тайма монегаски ведут 2:0. Второй мяч в активе Кевина Фолланда.