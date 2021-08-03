Полузащитник «Монако» Тшуамени подвергся расистским оскорблениям во время матча против «Спарты»
21:29
Матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» временно прерывался в первом тайме из-за проявлений расизма. После того, как полузащитник гостей Орельен Тшуамени на 37-й минуте открыл счет, с трибун раздалось уханье в его адрес. В итоге игра была возобновлена.
Результативный пас Тшуамени сделал российский полузащитник Александр Головин. По ходу второго тайма монегаски ведут 2:0. Второй мяч в активе Кевина Фолланда.
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