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Полузащитник «Монако» Тшуамени подвергся расистским оскорблениям во время матча против «Спарты»

21:29
Орельен Тшуамени (справа). Фото Twitter
Орельен Тшуамени (справа). Фото Twitter
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Матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» временно прерывался в первом тайме из-за проявлений расизма. После того, как полузащитник гостей Орельен Тшуамени на 37-й минуте открыл счет, с трибун раздалось уханье в его адрес. В итоге игра была возобновлена.

Результативный пас Тшуамени сделал российский полузащитник Александр Головин. По ходу второго тайма монегаски ведут 2:0. Второй мяч в активе Кевина Фолланда.

Спарта П — Монако

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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