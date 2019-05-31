Финал ЛЧ показывает, насколько "Тоттенхэм" вырос как клуб, отметил Уинкс

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля"​ отметил, что решающий матч показывает, насколько "шпоры" выросли как клуб. Он отметил, что предстоит особенный и очень эмоциональный вечер для всех.

– Это грандиозная возможность не только для всех игроков, но и для клуба, и для болельщиков, – приводит пресс-служба УЕФА слова Уинкса. – Это показывает, как сильно "Тоттенхэм" вырос как клуб. Это будет особенный и очень эмоциональный вечер для всех.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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