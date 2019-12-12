Фатих Терим: «Это был худший матч в жизни»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим после поражения от «ПСЖ» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:5) выразил надежду, что его команде удастся извлечь пользу из этого матча. По его словам, это худшая игра в его жизни.

— Мы не лучшим образом завершили турнир, — цитирует пресс-служба УЕФА Терима. — Но порой получается извлечь пользу из таких прощаний. Надеюсь, нам это удастся. Мы неплохо играли первые 30-35 минут, но это ничего не значит. Если честно, это был худший матч в жизни.

Мы принимаем то, что «Реал» и «ПСЖ» сильнее нас. Мы поздравляем их. Нам было нелегко. Теперь сможем готовиться к матчам по-другому. Постараемся показать себя с лучшей стороны. Наши решения в будущем должны быть гораздо более радикальными.

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