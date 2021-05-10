ESPN: Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне или Лиссабоне

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится в Лиссабоне или Лондоне, сообщает ESPN 10 мая. На данный момент его проведение запланировано в Стамбуле. Игра состоится 29 мая.

По данным источника, причиной переноса матча станет ситуация с коронавирусом в столице Турции. По информации ESPN, главным претендентом на проведение матча является стадион «Уэмбли» в Лондоне. УЕФА примет решение по этому вопросу в ближайшие 24 часа.

Другим кандидатом является Лиссабон. Финальный матч может принять «Эштадиу да Луш» (стадион «Бенфики») либо Жозе Алваладе (стадион «Спортинга»). Португалия находится в «зеленом списке» правительства Великобритании, что облегчает путешествие в эту страну в условиях пандемии коронавируса.

Ранее издание New York Times сообщило, что финал может пройти в Порту. Однако в УЕФА считают, что стадион одноименного клуба «Драгау» слишком мал для финала, а в самом городе могут возникнуть проблемы с размещением в отелях.

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.