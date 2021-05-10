New York Times: финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Порту

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Стамбула. Местом проведения решающего матча может стать португальский Порту, сообщает New York Times.

Ранее сообщалось, что матч между «Манчестер Сити» и «Челси» будет перенесен в Лондон на стадион «Уэмбли».

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.