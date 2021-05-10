New York Times: финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Порту
19:35
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Стамбула. Местом проведения решающего матча может стать португальский Порту, сообщает New York Times.
Ранее сообщалось, что матч между «Манчестер Сити» и «Челси» будет перенесен в Лондон на стадион «Уэмбли».
Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
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