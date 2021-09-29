Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Йон-Даль Томассон: «Прошли четыре раунда Лиги чемпионов и не намерены останавливаться»

19:21
Теги:

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о настрое команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы сыграем против сильного соперника. В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Надеюсь, что сыграем хорошо. Но мы прошли четыре раунда Лиги чемпионов и не намерены останавливаться», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Зенит — Мальме

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Аталанта» — «Янг Бойз»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры