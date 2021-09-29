Йон-Даль Томассон: «Прошли четыре раунда Лиги чемпионов и не намерены останавливаться»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о настрое команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы сыграем против сильного соперника. В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Надеюсь, что сыграем хорошо. Но мы прошли четыре раунда Лиги чемпионов и не намерены останавливаться», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».