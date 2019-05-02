Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Ливерпулем" (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Луис Суарес и Лионель Месси, который сделал дубль и забил 600-й мяч в клубной карьере.

- Мы все знаем, кто такой Лео, но он не перестает нас удивлять, - цитирует специалиста Barca Universal. - Он капитан, который ведет игру, и в большинстве случаев он решает исход матча и приносит нам победы. В некоторых моментах вел свою игру именно так, как хотел. Это отличный результат, но в прошлом году у нас тоже было преимущество в три мяча (против "Ромы" - прим. "СЭ"), а затем что-то с нами случилось.

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