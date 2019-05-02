Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон​ после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3) прокомментировал игру форварда Лионеля Месси. 31-летний аргентинец оформил дубль.

– Мы знаем, насколько хорош Месси. Он является лучшим игроком в мире, но, думаю, мы относительно хорошо с ним справились, – цитирует Робертсона Goal. – Месси забил в пустые ворота, а его удар со штрафного – мировой класс, вы не в состоянии помешать этому мячу. Сколько раз он уже делал это? Это футболист мирового уровня, но надеюсь, что "Ливерпуль" сдержит его в ответной встрече.

Ответная полуфинальная встреча между "Ливерпулем" и "Барселоной" состоится 7 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.