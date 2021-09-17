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Экс-форвард «Челси» Демба Ба прокомментировал то, что только легионеры «Зенита» встали на колено перед матчем в Лондон

20:30
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Экс-форвард «Челси», «Ньюкасла», «Вест Хэма» Демба Ба в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру прокомментировал то, что перед матчем Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» только легионеры клуба из Санкт-Петербурга встали на одно колено.

— Вы известны как человек, который активно борется против расизма и других форм дискриминации. На днях вы наверняка видели, что только иностранные игроки «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Российские же футболисты не делают этого никогда, говоря, что коленопреклонение противоречит нашей культуре. Как вы к этому относитесь?

— Что противоречит их культуре?

— Вставать на колени.

— Это не является частью ничьей культуры. На коленях стояли только африканские рабы на протяжении более чем четырех столетий. И в этом не было ничего позитивного. К сожалению, это происходило и, увы, до сих пор не закончилось, потому что сейчас приходится бороться с другими формами расизма.

Я не против тех, кто не встает на колено. Я не за тех, кто делает это. Я только за то, чтобы мы все были толерантны к культуре и жизненным идеям друг друга. Чтобы у всех было взаимное уважение.

— Вы были участником известного случая, когда был прерван матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» (румынский резервный судья произнес в адрес игрока слово «черный», что вызвало возмущение Демба Ба. Он был доигран в другой день. — Прим. И.Р.). Читал, вы с этим арбитром позже говорили?

— Да, несколько минут. Он согласился с тем, что сделал что-то совершенно глупое, и извинился. Дальше дело было уже за УЕФА, и я не следил за тем, что происходило впоследствии.

Полное интервью Дем Ба «СЭ» читайте здесь

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Игорь Рабинер все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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