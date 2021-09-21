Черчесов прокомментировал игру «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Ваше «Динамо» было последним нашим клубом, который прилично играл в еврокубках. По крайней мере на групповой стадии шесть побед, выход в плей-офф, дальше два сложных матча с «Наполи»: соперник оказался сильнее. Сегодня много говорят о «Динамо», «Зените». Кто на сегодняшний день в чемпионате России может играть на высоком уровне интенсивности?

— Смотрел, конечно, как играл «Зенит» с «Челси». Игра мне понравилась, потому что готовность к игре была, во всяком случае. Видно было, как команда играет, как хочет выиграть. Другое дело, что это тот случай, когда в любом случае команда соперника, обладая игроками определенного уровня, играя в английской лиге, найдет один или другой шанс, чтобы поразить ворота. В этот раз не повезло «Зениту». Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие игры. Что касается «Динамо», естественно, я в хороших отношениях с Сандро (Шварцем. — Прим. «СЭ»). Практически после каждого матча мы переписывались, когда я работал. Сейчас мы тоже переписываемся. Было видно, когда пришли Сандро с Николичем, что мы одинаково на футбол смотрим. Когда и с одним, и с другим я встречался, мы поняли, о чем разговор. Неслучайно у «Локомотива» появились игроки в сборной. Естественно, и с «Динамо» было больше кандидатов в сборную, потому что мы дружим с тренерами, потому что я вижу, как у них игроки прибавляют и готовятся.

Сегодняшнее «Динамо» только в начале пути. Путь выбран, в моем понимании, правильный. Надеемся, что и дальше будут так идти. Другое дело, что сейчас появились молодые игроки. Кстати, когда я в «Динамо» пришел, у нас тоже пять игроков из второй команды пришло: Зобнин, Кашаев, Живоглядов, Лещук. Все практически сейчас на виду. Тот путь, который они приняли, перспективный. Посмотрим, все-таки сезон длинный, а молодые футболисты часто нестабильны. Надеемся, что те цели, которые они перед собой ставят, решат.

«Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 14 сентября встречался с «Челси». Матч прошел в Лондоне и завершился победой английского клуба со счетом 1:0.