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Сегодня, 01:59

Бензема — о победу над «ПСЖ»: «Реал» показал, что является великим клубом»

Бензема заявил, что «Реал» показал, что является великим клубом
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист сделал хет-трик и вывел команду в четвертьфинал турнира.

«Мы проиграли первый матч, они вели со счетом 1:0, но болельщики сегодня заставили нас выложиться до самого финального свистка. Первый мой гол это не ошибка Доннаруммы. Это давление со стороны всей команды. Вратарь ждал и дождался, он потерял мяч, и был гол. Это главный вечер Лиги чемпионов, и мы показали, что являемся великим клубом.

Знали, что «ПСЖ» — это команда, которая, если на них оказывать давление, не станет паниковать, но им будет гораздо сложнее. Когда ты отбираешь у мяч, когда оказываешь на них давление, они не могут подключиться к игре втроем. Это проблема всех команд, которые хотят разыгрывать мяч сзади», — приводит слова Бензема BBC.

Соперник «Реала» по ? финала Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://www.bbc.co.uk/sport/live/football/57740761
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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