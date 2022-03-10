Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист сделал хет-трик и вывел команду в четвертьфинал турнира.

«Мы проиграли первый матч, они вели со счетом 1:0, но болельщики сегодня заставили нас выложиться до самого финального свистка. Первый мой гол это не ошибка Доннаруммы. Это давление со стороны всей команды. Вратарь ждал и дождался, он потерял мяч, и был гол. Это главный вечер Лиги чемпионов, и мы показали, что являемся великим клубом.

Знали, что «ПСЖ» — это команда, которая, если на них оказывать давление, не станет паниковать, но им будет гораздо сложнее. Когда ты отбираешь у мяч, когда оказываешь на них давление, они не могут подключиться к игре втроем. Это проблема всех команд, которые хотят разыгрывать мяч сзади», — приводит слова Бензема BBC.

Соперник «Реала» по ? финала Лиги чемпионов определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в Ньоне 18 марта.