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Джеко, Форсберг, Алле и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

02:37
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эдин Джеко («Интер»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Себастьен Алле («Аякс») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»). Каждый из них забил по два гола.

В 5-м туре группового турнира «Интер» обыграл «Шахтер» (2:0), «Аякс» на выезде выиграл у «Бешикташа» (2:1), «Лейпциг» разгромил «Брюгге» (5:0), а «Спортинг» переиграл «Боруссию» (3:1).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры