Джеко, Форсберг, Алле и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эдин Джеко («Интер»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Себастьен Алле («Аякс») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»). Каждый из них забил по два гола.

В 5-м туре группового турнира «Интер» обыграл «Шахтер» (2:0), «Аякс» на выезде выиграл у «Бешикташа» (2:1), «Лейпциг» разгромил «Брюгге» (5:0), а «Спортинг» переиграл «Боруссию» (3:1).

Who should win Matchday 5 Player of the Week? ???@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.