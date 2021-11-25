Джеко, Форсберг, Алле и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
02:37
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Эдин Джеко («Интер»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Себастьен Алле («Аякс») и Педру Гонсалвеш («Спортинг»). Каждый из них забил по два гола.
В 5-м туре группового турнира «Интер» обыграл «Шахтер» (2:0), «Аякс» на выезде выиграл у «Бешикташа» (2:1), «Лейпциг» разгромил «Брюгге» (5:0), а «Спортинг» переиграл «Боруссию» (3:1).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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