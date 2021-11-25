Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Голы Левандовски, Хефти, Алькантары и Педру Гонсалвеша претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

02:51
Теги:

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Силван Хефти («Янг Бойз»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Роберт Левандовски («Бавария»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Пушков оценил слова Азарова о «золотом» сале на Украине
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры