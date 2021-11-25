Голы Левандовски, Хефти, Алькантары и Педру Гонсалвеша претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
02:51
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют Силван Хефти («Янг Бойз»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Роберт Левандовски («Бавария»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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