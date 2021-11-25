Окслейд-Чемберлен надеется, что «Ливерпуль» одержит 6 побед в группе Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен после победы над «Порту» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов выразил надежду на то, что команда наберет 18 очков.

«Было бы здорово завершить групповой этап с шестью победами в шести матчах. Все мечтают сыграть на «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов, в гостях с «Миланом», и у нас будет такая возможность», — цитирует пресс-служба УЕФА Окслейд-Чемберлена.

После пяти туров «Ливерпуль» лидирует в группе, набрав 15 очков.