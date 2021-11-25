Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Окслейд-Чемберлен надеется, что «Ливерпуль» одержит 6 побед в группе Лиги чемпионов

02:22
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен после победы над «Порту» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов выразил надежду на то, что команда наберет 18 очков.

«Было бы здорово завершить групповой этап с шестью победами в шести матчах. Все мечтают сыграть на «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов, в гостях с «Миланом», и у нас будет такая возможность», — цитирует пресс-служба УЕФА Окслейд-Чемберлена.

После пяти туров «Ливерпуль» лидирует в группе, набрав 15 очков.

Ливерпуль — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032642--liverpool-vs-porto/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Спаллетти не пожал руку Витории после поражения. Реакция тренера «Спартака» — блеск
Пушков оценил слова Азарова о «золотом» сале на Украине
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры